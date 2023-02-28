Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bartın'da kapalı pazardaki tezgahlar yandı: 1 gözaltı
Bartın'da, kapalı pazarda 3 kişiye ait tezgahlar, yanarak kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesiyle 1 kişi, gözaltına alındı.
Kemerköprü Mahallesi'ndeki kapalı pazarda Mustafa Uslu, Selver Kaya ve Aysun Kartal'a ait meyve-sebze tezgahlarında, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.Tezgahlar, yangında kullanılamaz hale geldi.
Polis ise kundaklama şüphesiyle M.K.'yi gözaltına aldı.
Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
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