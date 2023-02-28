İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A'nın Ankara'dan temin ettiği uyuşturucuyu Kastamonu'nun Tosya ilçesine getirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.