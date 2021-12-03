Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 00:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'deki trafik kazasında 2 yabancı uyruklu yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Nevşehir'de İbrahim Paşa Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 50 MA 0835 ve 06 JL 929 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı.
Kazada, 50 MA 0835 plakalı otomobilde bulunan yabancı uyruklu iki kişi yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Etiketler: Nevşehir Trafik Trafik Kazası
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