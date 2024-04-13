Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında iki sürücü yaralandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyir halinde olan E.Ç. idaresindeki otomobil sanayi sitesi yakınındaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen M.K'nin kullandığı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araca çarptı.
Kazada sürücülerden E.Ç. ve M.K. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.