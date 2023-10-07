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Güncel
AA 07.10.2023 10:14

Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'de tır ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir-Kayseri kara yolunda Makbule E. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan tır ve otomobile çarptı.

Sürücü Makbule E. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Sağlık ekipleri kontrollerinde Makbule E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından cenaze, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Makbule E'nin, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Araçların kaldırılmasının ardından bir süre trafik akışına kapalı kalan yol yeniden ulaşıma açıldı.

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