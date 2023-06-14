Nevşehir’de virajı alamayan otomobil takla attı

Kaza, Hacıbektaş-Nevşehir kara yolunda meydana geldi.

Adem E.’nin kullandığı otomobil virajı alamayarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Gül E. (52) kaza yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gül E.’nin cansız bedeni Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan 2 yolcu yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Nevşehir-Hacıbektaş yolu tek şeritten trafiğe kapanırken trafik yan şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.