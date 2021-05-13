Tedbirler kapsamında 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma” sürecinde sakinliğin yaşandığı kentte, Genç İHH üyeleri, görev başındaki polislerle bayramlaşarak şeker, çay ve kek ikram etti.

Genç İHH üyesi Halil Arı, AA muhabirine, tedbirler kapsamında tüm vatandaşlar evlerinde iken güvenlik ekiplerinin 24 saat görev başında olduğunu, fedakarca çalışan polislerin bayramlarını tebrik etmek ve görev başında da olsalar bayram tadını yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.