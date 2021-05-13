Haber Giriş: 13 Mayıs 2021 Perşembe 10:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da polis ekipleri otogarda denetim yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı'nda otogarda otobüslerde trafik kuralı ihlali ve koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı'nda tam kapanmada otogarda şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaptı.
Polis denetimlerde otobüs işletmelerinin tam kapanma nedeniyle yüzde 50 yolcu kapasitesine uyup uymadığını kontrol etti.
Ayrıca başta emniyet kemeri olmak üzere diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlenirken, yolcu ve şoförlere trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.
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