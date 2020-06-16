Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların deşifresine yönelik Derinkuyu ilçesinde "Narko sokak çalışması" yaptı.

Yapılan çalışmada, 18,86 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.