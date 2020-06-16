Haber Giriş: Kaynak: AA
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yapılan uygulamada bir miktar eroin ele geçirildi.
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanların deşifresine yönelik Derinkuyu ilçesinde "Narko sokak çalışması" yaptı.
Yapılan çalışmada, 18,86 gram eroin ele geçirildi. 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.
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