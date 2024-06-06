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Güncel
AA 06.06.2024 17:23

Nevşehir'de sanatçılar konser verecek

Nevşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Kapadokya Güzel Atlar Diyarı Festivali'nde sanatçılar konser verecek.

Nevşehir'de sanatçılar konser verecek

Bu yıl ilki 15 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında yapılacak festivalin Nevşehir Kalesi'ndeki tanıtım programına katılan Belediye Başkanı Rasim Arı, gerçekleştirilecek festivalin şehrin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Bir ay boyunca her gün sanatçıların hayranlarıyla buluşacağını aktaran Başkan Arı, "Festivalde çok sayıda konser olacak, farklı noktalara sahneler kuracağız. O sahnelerde farklı aktiviteler de olacak, aktörler olacak, ATV turları olacak, balon turu çekilişi yapacağız. Çok güzel bir atmosfer oluşturacağız. Bu sayede bir ay boyunca Türkiye'nin gündeminde herkes yine Nevşehir'i konuşacak, Kayaşehir'i konuşacak ve bu sayede de tanınırlılığımız, bilinirliğimiz artacak." dedi.

Organizasyon firmasının yetkilisi Bahri Aydoğan da festivale Melek Mosso, Haluk Levent, Emre Aydın, Cem Adrian, Zeynep Bastık, Gökçe, Seyyal Taner, Jale, Sibel Alaş, Mert Demir, Motive, Grup Seksendört, Yeni Türkü gibi sanatçı ve müzik gruplarının katılacağını söyledi.

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Nevşehir Kapadokya
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