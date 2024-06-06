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Güncel
AA 06.06.2024 16:58

Şırnak'ta gönüllüler "Dünya Temizlik Günü"nde atık topladı

Şırnak'ta "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Şırnak'ta gönüllüler "Dünya Temizlik Günü"nde atık topladı

Kent merkezinde "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla belediye çalışanları, Gençlik Merkezi ve gönüllülerden oluşan 95 kişilik grup, Sanayi Sitesi ile çevre yolunda çöp topladı.

Temiz ve sağlıklı bir çevre için toplanan 85 torba çöp belediye araçlarına yüklendi.

Haydi Yapalım Derneği İl Temsilcisi Nazlı Altürk, amaçlarının çöp körlüğünü yenmek olduğunu söyledi.

"Atıkları doğru yönetmek yeryüzündeki herkesin sorumluluğudur." diyen Altürk, bu sorumluğu geleceğe taşımak istediklerini belirtti.

Altürk, "Hedefimiz 'Bir gün değil her gün temizlik' felsefesini insanlara aşılamaktır. Dünya Temizlik Günü kapsamında burada ve diğer 80 ilimizde bu farkındalığı yapıyoruz. Çöp körlüğünü yenmede farkındalık yaratıyoruz. Bizlere destek veren çevre gönüllümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Şırnak Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül de günün önemine vurgu yaparak, katılımcılara teşekkür etti.​​​​​​​

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