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Güncel
AA 06.06.2024 17:14

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bolu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

2 kişi tutuklandı

Çalışma kapsamında 2 şüphelinin eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda, 102,68 gram uyuşturucu madde, 11,12 gram sentetik uyuşturucu, tabanca, şarjör ile 8 fişek ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.D. ve A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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