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Güncel
AA 06.03.2024 17:27

Nevşehir'de klinikte fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de ozon tedavisi gördüğü özel klinikte rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Nevşehir'de klinikte fenalaşan kadın hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Ozon tedavisi için Güzelyurt Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki özel kliniğe giden 36 yaşındaki Eda Özen tedavi sırasında fenalaştı.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özen, yapılan müdahalenin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Beyninde emboli oluşması teşhisiyle yoğun bakım ünitesine alınan Özen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Klinik doktoru gözaltına alındı

Ailesinin şikayeti üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, klinik hekimi dahiliye uzmanı B.B. gözaltına alındı.

B.B'nin, kentteki özel bir hastanede çalışırken geçen ay ayrılıp özel klinik açtığı, henüz ruhsat başvurusunda bulunmadığı öğrenildi.

Ruhsatsız klinik, yetkililerce mühürlendi.

Nevşehir'de klinikte fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Nevşehir Tabipler Odası Başkanı Yunus Emre Çakır, adli sürecin takipçisi olacaklarını söyledi:

"Adli soruşturma ivedilikle başladı. Ailenin şikayeti var. Kayseri'de otopsi yapıldı. Otopsi sonucuna göre gerekli ifadeler alınıp bir kanıya varılacak. Bu konuda kimsenin gözü arkada kalmasın"

Öte yandan, 2 çocuk annesi Özen'in cenazesi, Kurşunlu Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

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