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Güncel
AA 06.03.2024 17:29

Çankırı'da terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

Çankırı'da düzenlenen terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Çankırı'da terör, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 10 zanlı yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Şubat-3 Mart tarihlerinde icra edilen faaliyet ve operasyonlar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 10 kişinin yakalandığı belirtildi.

Terörle mücadele, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan operasyon ve denetimlerde 380 sentetik ecza hapı, 5,5 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap, 3 tüfek, 2 tabanca ve 1 bıçak ele geçirildi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, trafik kanununun muhtelif maddelerinden 562 araç sürücüsüne 1 milyon 393 bin 31 lira para cezası uygulandığı, 55 aracın trafikten men edildiği kaydedildi.

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