Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de kamyon tırla çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tır ve kargo kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Nevşehir'de Çetin K. idaresindeki tır, Üç Güzeller mevkiinde Ali Osman D. yönetimindeki kargo kamyonuyla çarpıştı.
Sürücülerden Ali Osman D. kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Çetin K. ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenaze, Ürgüp Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaza nedeniyle yol 2 saat ulaşıma kapandı.
Etiketler: AFAD Ambulans Nevşehir Trafik Kazası
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