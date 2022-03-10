Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Aksaray'da geleceğin şampiyon sporcuları tespit ediliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, program kapsamında Aksaray'da bu yıl 22 bin öğrencinin tarama testlerinin yapılacağını söyledi.

Bu testler sayesinde yeteneği olan çocuklar, sporcu eğitim merkezine veya kulüp altyapılarına yönlendiriliyor.

Bugüne kadar 120 öğrenci bu taramalardan geçerek spora kazandırıldı. Salgın nedeniyle ertelenen taramaların 2022 yılında ise 22 bin öğrenciye uygulanması hedefleniyor.

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"Türk sporuna başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Projeyle tüm öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda spor branşlarına yönlendirilmesinin amaçlandığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli test projesiyle spora yetenekli çocukların küçük yaşta tespit edilerek spor branşlarına yönlendirilip Türk sporuna başarılı sporcular olarak yetişmesi hedefleniyor. Bu kapsamda kentte 3, 4, ve 5. sınıflara yönelik yetenek taraması başlattık. Salgın nedeniyle testlerini yapamadığımız 6 bin 700 yine 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yapılacak ara testlerle birlikte 2022 yılında toplam 22 bin öğrencimizi yetenek taramasından geçireceğiz. Bakanlık tarafından oluşturulan bilim kurulunun belirlediği testlerin dikkatli şekilde uyguluyoruz. "