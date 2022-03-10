Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te firari hükümlü yakalandı
Siirt'te hakkında "silahlı yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
İl İlamat ve İnfaz Bürosunca, "silahlı yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O'nun kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Hükümlü, Hükümet Bulvarında düzenlenen operasyonla yakalandı.
S.O. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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