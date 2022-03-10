Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Kentte operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.T. ve K.Y'yi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve 1020 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sakarya Uyuşturucu
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