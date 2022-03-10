Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorlu'da kar nedeniyle eğitime ara
[Fotoğraf: Getty]
Çorlu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Kaymakam Cafer Sarılı, AA muhabirine, kar yağışının ilçede etkisini artırdığını belirterek, "Bugün öğleden sonra ve 11 Mart Cuma günü okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak." dedi.
Öte yandan yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ana arterlerde trafikte aksama yaşandı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Etiketler: Tekirdağ Eğitim Yüz Yüze Eğitim Kar Yağışı
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