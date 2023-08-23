Nevşehir'de inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçinin ölümüne ilişkin 3 kişi tutuklandı

Nar beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren konut inşaatında meydana gelen iş kazasının ardından gözaltına alınan inşaat sorumlusu Numan Y, şantiye şefi Ahmet U. ve iş güvenliği uzmanı İbrahim D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün inşaattaki çalışma sırasında binanın dış cephesindeki iskele çökmüş, işçilerden A.K., A.İ. ve G.E. yaralanmıştı.
Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.K. ile A.İ. hayatını kaybetmişti.
Olayla ilgili soruşturma kapsamında, sorumlulukları olduğu gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alınmıştı.