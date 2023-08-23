Açık 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.08.2023 21:01

Yozgat'ta sürüye saldıran kurt, 30 koyunu telef etti

Yozgat'tın Sarıkaya ilçesinde sürüye saldıran kurt, 30 koyunu telef etti.

Yozgat'ta sürüye saldıran kurt, 30 koyunu telef etti

İlçeye bağlı Hisarbey köyü Erikli mevkiinde 33 yaşındaki Şükrü Akdoğan ve kardeşlerine ait koyun sürüsüne saldıran kurt 30 koyunu telef ederken, 10 koyunu da yaraladı.

Sürü sahibi Akdoğan, koyun ve kuzu olarak 150 küçükbaş hayvan sahibi olduklarını söyledi.

Kardeşinin dün akşam üzeri koyunları eve getirirken 50 koyunun sürüden ayrıldığını fark edemediğini belirten Akdoğan, "Sabah koyunların eksik olduğunu görünce ormanlık alana aramaya gittiğimizde koyunlara kurt saldırmış. 30 koyunu telef olmuş, 10 koyunu yaralı bulduk, 10'u da kayboldu bulamıyoruz" dedi.

"Ailemizin geçim kaynağı hayvancılık. Devletimizden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz"

Akdoğan, daha önce o bölgede kurt gördüklerini, zarar vermediği için dokunmadıklarını dile getirerek, "Kurt bize büyük zarar verdi. Yaralı koyunların da iyileşmeyeceği söyleniyor. 50 koyunumuz gitmiş oldu. Bu hayvanları besleyip büyüttük, çok masrafımız oldu. Ailemizin geçim kaynağı hayvancılık. Devletimizden ve hayırseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
Yozgat
Sıradaki Haber
Karabük'te gıda denetimi yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:33
Yunanistan'daki yangının dumanı İtalya ve Malta'ya ulaştı
22:26
Avusturya Alpleri’nde 2001'den bu yana kayıp olan bir kişinin cesedi bulundu
22:24
Güney Kore 6 yıl sonra ilk kez hava saldırısı tatbikatı gerçekleştirdi
22:17
Bakan Koca: Bilgi çağının donanımlarına sahip bir gençlik umudu taşıyoruz
22:13
Polonya'da lejyonella bakterisi nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti
22:01
Fransa'nın Hautes-Alpes bölgesinde başlayan yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor
Kastamonu'da çıkan yangına müdahale ediliyor
Kastamonu'da çıkan yangına müdahale ediliyor
FOTO FOKUS
Çin’de bir iş merkezi alev alev yandı
Çin’de bir iş merkezi alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ