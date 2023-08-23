Nevşehir'de düzenlenen "Patates Günleri Fuarı" üreticilerle sektör firmalarını buluşturdu

Avanos-Gülşehir yolu üzerindeki araziye kurulan fuar alanında patates tohumu, zirai ilaç ve gübre firmaları tanıtım gerçekleştirdi.

Fuarın açılış programında konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, patatesin önemli gıda maddeleri arasında yer aldığını, Nevşehir'in bu ürünün depolanması konusunda şehir olarak ön plana çıktığını belirtti.

Nevşehir'in turizmin yanı sıra tarım alanında da başarılı çalışmalara imza atılan bir yöre olduğunu kaydeden Fidan, "2022 yılı verilerine göre ilimizde 280 bin ton patates üretildi. Bu rakamla patatesin en çok üretildiği iller arasında sekizinci sıradayız. Nevşehir, yaklaşık 2 milyon tona yakın depolama alanıyla da önemli merkezlerden birisi" dedi.

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Başkanı Yıldıray Gençer de fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



"90'dan fazla patates çeşidi burada görücüye çıktı"

Bu tür fuarların ürünlerin tanıtımı açısından önemli olduğuna dikkati çeken Gençer, "Dünyada iklim çok hızlı değişiyor. Özellikle pandemiden sonra gıdanın önemi bir kez daha ortaya çıkmış durumda. Artık tüm dünya güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmak için çalışmaya başladı. Bunun temeli, anahtarı tohumluktadır. 90'dan fazla patates çeşidi burada görücüye çıktı. Sertifikalı tohumun kullanılması olmazsa olmazımızdır. Ülkemizde ekili bütün alanlarda sertifikalı tohumların kullanılması gerekmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesini kesen katılımcılar, stantları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç ile AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün de katıldı.

Fuar, 25 Ağustos'a kadar açık olacak.