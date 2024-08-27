Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Rallisi sona erdi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Başkent Turing Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Kapadokya Rallisi tamamlandı.

61 kilometrelik toprak etapta gerçekleştirilen ralliye 24 otomobil katıldı. Sabah erken saatlerde startı verilen rallide sporcular, Kapadokya'daki doğa harikaları arasında kıyasıya bir mücadele verdi. Yarış sonunda Genel Klasmanda GMG Racing Rally takımından Gürol Baranlı ve Alperen Tetik 1. oldu.

Kayaşehir'de gerçekleşen ödül töreninde, dereceye giren sporculara kupaları Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Belediye Başkanı Rasim Arı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu ve Başkent Turing Kulübü Başkanı Erdem Öksüz tarafından verildi.

Yarışmada dereceye giren tüm sporcuları kutlayan Belediye Başkanı Rasim Arı, "Muhteşem bir organizasyon gerçekleştirdik. Doğa harikası Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, gençlere motor sporlarını sevdirecek bir organizasyona imza attık. Umarım bundan sonra bu ralliyi Türkiye Şampiyonası olarak gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.