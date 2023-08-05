Nevşehir'de 7 bin araç denetlendi

Vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmelerine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Nevşehir'de son bir hafta içerisinde, trafik birimlerince 7 bin 805 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı.



Son bir hafta içerisinde meydana gelen 29 yaralanmalı kazada 41 şahıs yaralandı. Yapılan kontrollerde 24 araç trafikten men edildi. Ayrıca hız ihlalinden 871, kırmızı ışık ihlalinden 35, hatalı parktan 192, taşıma kanuna muhalefetten 69, diğer maddelerden 602 olmak üzere toplamda bin 769 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.