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Güncel
İHA 05.08.2023 09:23

Kars'ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı

Kars'ta düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatına kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı olayın zanlıları Erzincan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars'ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı

Kars'ta geçtiğimiz günlerde ticari taksiye düzenledikleri saldırıda 2 kardeşin ölümüne neden olan şüpheli 5 kişi, polisin 50 saatlik kamera kaydını izlenmesi sonucu yakalandı.

Düzenlenen operasyonla Erzincan'da yakalanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. “Polis 50 saatlik kamere kayıtlarını inceledi” Kars'a il dışından kiralık araç ile gelerek silahlı saldırı düzenleyen saldırganların yakalanması için başlatılan geniş çaplı çalışmada polis, 50 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izledi. İzlenen kamera kayıtlarıyla yola çıkan polis, kiralık aracı ve saldırı da kullanılan 1 tabanca ve 1 Kaleşnikof adı verilen AK-47 tüfek ve çok sayıda farklı ebatlarda fişeği Sarıkamış'ta ormanlık alanda gömülü olarak buldu.

“Şüphelilerin yakalanması için bölge illerine bilgi verildi”

Terk edilen araç ve bulunan silahların ardından bölge illerdeki İl Emniyet Müdürlüklerine de bilgi veren polis, çalışmalarını yoğunlaştırırken, şüpheliler Plaka Tanıma Sistemine takıldı. Plaka Tanıma Sistemine takılan F.D., M.Y., O.G. ve N.F.A. Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen operasyon kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınarak Kars'a getirilen, şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. “Ateşli silahla kasten öldürme, kasten yaralama ve 6136 SKM” suçlarıyla tutuklanan saldırganlar cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Olay; Kars merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nde seyir halindeki ticari taksi içinde bulunan 3 kardeşe 30 Temmuz 2023 tarihinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda taksi şoförü ile 3 kardeş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise bölgeden otomobil ile kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıda yalanan 3 kardeşten Ö.B ve N.A.B. hayatını kaybetmişti. 

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