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Güncel
AA 05.08.2023 09:11

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez Karesi ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye ait 4 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda yakalanan 8 şüpheliye ait adreslerdeki aramalarda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 19 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 esrar öğütme aparatı ve suçtan elde ettiği değerlendirilen 4 bin 650 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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