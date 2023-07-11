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Güncel
AA 11.07.2023 16:43

Nevşehir'de 600 kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğünce 600 kınalı keklik doğaya bırakıldı.

Nevşehir'de 600 kınalı keklik doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Konya'daki çiftliğinde üretilen keklikler, Kapadokya'da turistlerin doğa yürüyüşü alanlarından Zemi Vadisi'ne getirildi.

Vali İnci Sezer Becel ve protokol üyeleri, 600 kekliği burada doğaya saldı.

Becel, popülasyonunun artırılması amacıyla her yıl farklı alanlara keklik bırakıldığını söyledi.

Doğanın denge üzerine kurulu olduğunu dile getiren Becel, "Bozulan dengeyi yeniden tesis etmek gerekiyor. Bıraktığımız keklikler hem hayvan florasına destek sağlayacak hem de kene gibi zararlılara karşı mücadelede kullanılmış olacak. Kapadokya'ya gelen turistlerin vadileri gezerken farklı bitki ve hayvanlarla da karşılaşmaları onları mutlu edecektir." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan da kekliklerin sığınacak yer bulması ve suya erişimi açısından peribacalarıyla kaplı vadinin seçildiğini belirtti.

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