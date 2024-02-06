Duman 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 06.02.2024 11:06

Nevşehir'de 3 firari hükümlü yakalandı

Nevşehir'de polis ve jandarmanın asayiş uygulamalarında 3 firari hükümlü yakalandı.

Nevşehir'de 3 firari hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Polis, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlüyü kent merkezinde, jandarma ise hırsızlık suçundan hakkında hapis cezası bulunan H.Y'yi kent kırsalında yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

ETİKETLER
Nevşehir
Sıradaki Haber
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
"Büyük deprem"de kucağına aldığı kızını "asrın felaketi"nde yitirdi
12:18
Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e yükseldi
12:15
Adana ve Mersin'deki şehir hastaneleri afetzedelere tedavi imkanı sundu
12:18
Bakan Bolat'tan deprem bölgesine finansman desteği müjdesi
12:21
Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 ölü, 5 yaralı
12:04
Kurum: İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız
Afetten etkilenen çocukların yüzünü etkinliklerle güldürüyorlar
Afetten etkilenen çocukların yüzünü etkinliklerle güldürüyorlar
FOTO FOKUS
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
Emine Erdoğan: Asrın felaketi ile sınanırken asrın birlikteliği ile yeniden umut bulduk
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ