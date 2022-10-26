Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Nesli tükenmekte olan su samuruna araba çarptı
[Fotograf: İHA]
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde nesli tükenmek üzere olan hayvanlar listesinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu.
Pülümür Çayı yakınlarında su samuruna araba çarptı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samuru araba çarpması sonucu telef oldu.
Etiketler: Tunceli
Son Haberler
- 12:14
- 12:12
- 12:09
- 12:08
- 12:05
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz