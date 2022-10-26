Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Diyarbakır'da hakkında 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan M.G'nin merkez Kayapınar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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