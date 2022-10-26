İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

"Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan hakkında 18 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan M.G'nin merkez Kayapınar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.