Kırşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 23-25 Eylül'de "UNESCO Uluslararası Neşet Ertaş 10. Yıl Anma Programı" düzenlenecek.

UNESCO'nun müzik şehirlerinden temsilcilerin de katılacağı anma programı ile Neşet Ertaş başta olmak üzere Anadolu Abdal geleneğinin uluslararası boyutta tanıtımına katkı yapılacak.

Anma programı, 23 Eylül'de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek panel ile başlayacak. Aynı gün kortej yürüyüşü, davul zurna gösterisi, protokol konuşmaları ile Gürcistan, Almanya ve İtalya'dan gelen sanatçıların konserleri gerçekleştirilecek.

İkinci gün, programa katılan ülkelerin temsilcileriyle ortak basın toplantısının ardından Belediye Abdallar Topluluğu konseri ve farklı illerden gelen grupların konser ve gösterileri yapılacak.

25 Eylül'de Bağbaşı Mezarlığı'nda Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş ve diğer ozanların mezarları ziyaret edilecek, Muharrem Ertaş'ın evine gidilecek ve mevlit programı düzenlenecek.