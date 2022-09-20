Bartın Valiliğini ziyaret ederek Vali Nurtaç Arslan'dan bilgi alan Dönmez, daha sonra Valilik 12 Divan Toplantı Salonu'nda düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Dün Filyos'ta Türkiye'nin en büyük mega projelerinden Sakarya Gaz Sahası'ndaki gelişmeleri yerinde incelediklerini söyleyen Dönmez, 2021 yılındaki önemli keşiflerden birinin de "Amasra1" adı verilen, Sakarya Gaz Sahası'nın komşu bölgesi olan sahayla ilgili olduğunu, 135 milyar metreküplük gaz keşfi yapıldığını söyledi.

Sakarya Gaz Sahası ve Amasra ile 540 milyar metreküplük bir gaz rezervi keşfedildiğine işaret eden Dönmez, "O günden bu yana bu bölgeye sık sık geliyoruz. Bartın'la alakalı olarak bakanlığımızı ilgilendiren hususlarda yerinde tespit yapmak ve sorunları yerinde çözüme ulaştırmak maksadıyla il koordinasyon toplantısı yaptık. Başkent Elektrik şirketi bir sunum yaptı. Doğalgaz dağıtım şirketi bir sunum yaptı ve yatırımlarını paylaştı. Gayet verimli ve faydalı bir toplantı oldu" dedi.

"300 milyon liralık yatırım planı"

Dönmez, Bartın'da enerji ve tabii kaynaklar alanında, kamu ve özel sektör tarafından cari yıl fiyatlarıyla dikkate alındığında iktidara geldikleri 2002'de 5 milyon liralık bir yatırım yapılırken geçen yıl bu rakamın 454 milyon liraya ulaştığını, toplamda da son 19 yılda bakanlıklarıyla ilgili konularda Bartın'a 879 milyon liralık yatırım yapıldığını söyledi.

Bu yıl da yaklaşık 300 milyon liralık yatırım planı olduğunu anlatan Dönmez, "Bu yatırımın 150 milyon lirası bakanlığımıza bağlı Türkiye Elektrik İletim AŞ yatırımlarından oluşuyor. Yine Elektrik Dağıtım Şirketinin bu bölgeye ilişkin yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırım planı var. Gaz dağıtım şirketinin de yine bu bölgeyle alakalı 40 milyon liralık bütçelenmiş, planlanmış yatırımı bulunmakta." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Dönmez, Bartın'da 2014'ten bu yana şehir merkezinde doğal gaz kullanıldığını, bu yıl içerisinde yatırımın tamamlanmasıyla Kozcağız'ın da doğal gaz kullanmaya başlayacağını söyledi.