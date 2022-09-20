Karaman, elma üretiminde yılda ürettiği 500 bin tonla ikinci sırada yer alıyor. 6 bin dekarlık alanla Avrupa’nın en büyük tek parçalık elma bahçesi de yine Karaman’da bulunuyor.

Karaman genelinde yaklaşık ise 209 bin dekarlık alanda elma üretimi gerçekleşiyor.

"Dalları elma bastı"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, elmanın başkenti Karaman’da hasadın başladığını söyledi.

Bayram, bu yıl elmada yüksek rekolte beklediklerini anlatarak, "Geçtiğimiz yıl 500 bin tonun üzerinde bir elma üretimi oldu. Bu yıl ise bu rakamın üzerine çıkmasını bekliyoruz. Şu anda erkenci çeşit elma olan Gala ile hasadımız başladı ve kasım ayına kadar da devam edecek. Dalları bastı elma. Ağaçlarımızın dalları elmayla dolu" dedi.