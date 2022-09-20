Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'taki silahlı kavga ile ilgili 3 kişi tutuklandı
Tokat'ta akrabalar arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı.
Merkeze bağlı Beşören köyü Karaca Yaylası'nda A.N, C.N, Y.N. ve T.N. ile husumetli oldukları akrabaları D.N. ve E.N. arasında dün çıkan tartışma sırasında orada bulunan S.N, Ş.N. ve Munise Nazik av tüfeği ile başlarından, E.N. ise bacağından yaraladı. Yaralılardan Munise Nazik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Zanlılar geniş güvenlik önlemi arasında adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan zanlılarda C.N. ile oğulları T.N. ve Y.N. tutuklandı. A.N. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Tokat
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