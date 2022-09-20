Çamköy Mahallesi'nde geçen yıl kentin çöplerini imha etmek için kurulan Katı Atık Entegre Ayrıştırma ve İşleme Tesisi'nin kendi elektriğini üretebilmesi için Düzce Belediyesi tarafından çatısına güneş enerjisi panelleri yerleştirildi.

Güneş panelleri sayesinde 800 ton işleme kapasitesi ve günlük 6 megawatt elektrik üretimi sağlayacak tesis, gün içerisinde 300 kilowatt saat enerji üretecek. Proje kapsamında gelecek yıllarda ilave güneş panelleri eklenerek, tesisin üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

"Amaç, çöp sorununu ortadan kaldırmak"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kentte çöp sorununu ortadan kaldırmak için yoğun bir çalışma yaptıklarını ve 18 ayda Düzce'ye modern bir katı atık tesisi kazandırdıklarını söyledi.

Çöpten enerji ve gübre üretimine başladıklarına dikkat çeken Özlü, "Tesisimizde güneş enerjisinden de faydalanmak istedik. Tesisimizin çatısına kurduğumuz güneş panelleri ile birlikte güneşten elektrik üretmeye başlayacağız. Bunun yanı sıra peyzaj ve ağaçlandırma çalışmalarına da önem veriyoruz. Çok kısa bir süre sonra tesisin etrafında lavanta kokuları hakim olacak. Çocuklarımıza daha temiz bir dünya, daha temiz bir Düzce bırakmak için yeni projeler üretiyor ve bunları hayata geçiriyoruz" dedi.