Güncel
Nallıhan'da öğrenciler ilçe tanıtımına katkıda bulunacak14 Ocak 2020 Salı 16:25 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 16:32
Nallıhan Bilal Güngör Fen Lisesi öğrencilerince, ilçedeki doğal ve tarihi güzellikleri tanıtmak için hazırlanan "Doğa İçin El Ele" projesi hayata geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
Proje kapsamıda öğrenciler, ilçedeki doğal güzelliklerinden Kız Tepesi Tabiat Parkı ile 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Nallıhan Kuş Cennetinin tanıtımını yapacak.
Ziyaretçilere bölgenin tanıtımını yapacak öğrenciler, rehberlik hizmeti de sunacak.
Kaynak: AA