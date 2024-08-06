Müzisyen muhtar, bozlak kültürünü düğünlerde yaşatıyor

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Kürkçü, 27 yıldır elinden düşürmediği bağlamasıyla kentteki düğünlerin aranan ismi oluyor.

Müzisyenliğinin yanında 2019'da seçildiği muhtarlık görevini sürdüren 43 yaşındaki Kürkçü, muhtarlık ve müzisyenlikle halkın içerisinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Müziğe ilgisi ilkokul yıllarında başladı

Kırıkkale Tüm Muhtarlar Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Behsat Kürkçü, müziğe başladığı dönemde ailesinde müzikle uğraşanın olmadığını söyledi.

Kendisinde müzik hevesinin ilkokul yıllarında başladığı anlatan Kürkçü, daha sonra müziğe olan ilgisinin arttığını dile getirdi.

İlk olarak çevresindeki sanatçı ağabeylerinin yanında vurmalı çalgılarla müziğe başladığını, zamanla bağlama çalmayı öğrendiğini belirten Kürkçü, "27 yıldır bağlama çalıyorum, düğünlere gidiyorum. Televizyon programlarına katılıyor ve Kırıkkale'yi temsilen il dışında düzenlenen etkinliklerde yer alıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şu anda da yaz döneminde düğünlerimiz var, onlara katılıyorum." diye konuştu.

Kürkçü, mahallesinde durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının asker kınası veya sünnet törenlerine yardımcı olduğunu belirtti.

Bozlak kültürünün Kırşehir ve Kırıkkale'de yaşatıldığını dile getiren Kürkçü, şunları anlattı:

"Kırşehir, rahmetli Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve Çekiç Ali'nin memleketleri. Aslında kültür aynı. Kırıkkale'de rahmetli Hacı Taşan, Seyit Çevik ve yaşayan sanatçılarımız da var. Geçen yıl 7-8 ustamızı, ozanımızı da kaybettik. Onları da rahmetle anıyorum. Bağlama ve bozlak kültürünün özü, Kırıkkale ve Kırşehir'dir. Yeni nesillere baktığımızda ise Kırıkkale'den daha çok yetişmektedir."

Mahallenin iki dönemdir muhtarı

Yöresel ses sanatçısı Behsat Kürkçü, müziğin yanında çocukluğundan beri resmi işlere de merakının olduğunu, bu merak sonucu muhtarlık için adım attığını ifade etti.

Arkadaşlarının 2018'de tavsiyesi üzerine mahallesinde yaptığı ön çalışmanın ardından muhtar adayı olmaya karar verdiğini anlatan Kürkçü, şunları kaydetti:

"Geri dönüşler de güzel olunca 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde aday oldum ve 13 aday içerisinden güzel bir oy potansiyeliyle muhtar seçildim. 2024 seçimlerinde de yine devam etmek istedim. Mahallemizdeki vatandaşlarımız da takdir etti, yeniden seçildim. 3 yıl önce de Kırıkkale Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı seçildim ve görevimi sürdürüyorum. Sanatçılığım döneminde de hep halkın içerisinde olduğum bir mesleğim vardı, muhtarlıkta da halkın içerisinde olduğum için ikisi de bağdaştı."