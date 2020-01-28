İşhan köyünde yaşayan 72 yaşındaki Mustafa İnçeli, 20 gün önce eşiyle Ankara'ya gitmek için evde hazırlık ve kontrol yaptı.

Mutfaktaki tüpün regülatörünü de sökmek isteyen İnçeli, mutfak lambasının açık olduğunu fark edemeyince tüpten çıkan gazın alev alması sonucu ellerini yaktı.

İnçeli, Yusufeli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesi sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilerek tedaviye alındı.

İki elinde bileklerine kadar 1. ve 2. derece alev yanıkları oluşan İnçeli, tedavisinin ardından taburcu edilecek.

"Hanım ışığı kapatınca ateş de söndü"

İnçeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mutfak tüpünü kapatmak isterken ellerini yaktığını söyledi.

Eşiyle Ankara'ya gitmek için evi kontrol ettiklerini anlatan İnçeli, "Mutfak tüpünün regülatörünü çıkarmak istedim, mutfağın ışığı açıkmış ve tüpten sızan gaz aniden alev alınca ellerim yandı. Hanım ışığı kapatınca ateş de söndü." dedi.

Tüpü kapatmakla uğraştığı esnada gaz kaçağını meydana geldiğini aktaran İnçeli, olay sonrası evde bir hasarın meydana gelmediğini ifade etti.

İnçeli, Erzurum'daki sağlık hizmetlerinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirerek, BEAH Yönetimi ve Yanık Merkezi çalışanlarına teşekkür etti.

