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Güncel
İHA 05.04.2024 09:57

Mut Devlet Hastanesine kapalı labaroskopik cihaz hediye etti

Mersin’in Mut ilçesinde İbrahim ve Öznur Özrek çiftinden Kapalı ameliyat için Labaroskopik cihaz bağışı yaptı.

Mut Devlet Hastanesine kapalı labaroskopik cihaz hediye etti

Mut Ticaret ve Sanayi Odası üyesi İbrahim ve Öznur Özrek çifti vefat eden evlatları Ali Özrek'in anısını yaşatmak amacıyla, Mut Devlet Hastanesine ameliyathanesinde kullanılmak üzere, kapalı ameliyatlarda kullanılan 2024 yılının koşullarına uygun, kanamasız, dikişsiz ameliyat sağlayan, taburculuk süresini kısaltan, hasta konforunu artıran, bütün Mut halkına hizmet edecek olan, 525 bin lira değerinde ligasure cihazı bağışı yaptı.

Bağış yapan İbrahim ve Öznur Özrenk çifti, “Vefat eden evladımız Ali Özrenk’i yaşatmak amacıyla kapalı laparoskopik cihaz hediye etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hastanemize hayırlı olsun” dedi. Bağışta İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, “Bağış yapan Özrek çiftine teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarını kabul eylesin. Mut halkımıza ve hastanemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. 

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