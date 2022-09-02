Kentte 30 yıldır arıcılık yapan Ercan ile çocuklarını büyüttükten sonra eşine yardımcı olmak için 5 yıl önce mesleğe başlayan Emran Beyazyıldırım, zengin floraya sahip Muş'un yüksek yayla ve dağlarında en kaliteli balı üretmek için çaba gösteriyor.

Yazı Muş'un serin yaylalarında kışı da Hatay'daki yaylalarda geçiren karı koca, omuz omuza vererek karşılaştıkları zorluklara göğüs geriyor.

Havaların ısınmasıyla Varto ilçesine bağlı Tuzlu köyündeki 2 bin 40 rakımlı yaylaya bıraktıkları kovanlarda bal hasadına başlayan çift, bu yıl yoğun yağışların etkisiyle verimli bir hasat dönemi geçirmeyi bekliyor.

Beyazyıldırım çifti, yaylaya bıraktıkları 400 kovandan 4 ton bal elde etmeyi hedefliyor.

"Eşimle yüksek rakımlı yaylalarda doğal bal üretiyoruz"

Ercan Beyazyıldırım, AA muhabirine, geçen yılın çok kurak geçmesi nedeniyle rekoltede büyük düşüş yaşandığını söyledi.

Bu yıl bitki çeşitliliğinin artmasıyla daha fazla ürün elde etmeyi beklediklerini aktaran Beyazyıldırım, şöyle konuştu:

"Balımızın yüzde yüz kaliteli çıkacağını umuyoruz. Rızkımız için buradayız. İlk hasada başladık. Güzel bir rekolte bekliyoruz. Petek, karakovan ve süzme bal ile tüketicinin karşısına çıkacağız. Propolis de üretiyoruz. Eşim daha çok propolis ile ilgileniyor. Geçimimizi sağlamak ve tüketicinin doğru ürünle buluşması için elimizden geleni yapıyoruz. Eşimle yüksek rakımlı yaylalarda doğal bal üretiyoruz. Bana her konuda yardımcı oluyor. Birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Emran Beyazyıldırım ise 4 çocuğunun okuyup üniversite mezunu olduğunu, onların büyümesinden sonra eşine yardım etmeye başladığını söyledi.

Eşiyle aynı mesleği yapmaktan mutlu olduğunu dile getiren Beyazyıldırım, "Hem sağım zamanı hem de bakım zamanı eşime yardımcı oluyorum. Sabah kalkıp ev işlerini yapıyorum, yemeği hazırlıyorum, sonra da eşimle arılığa geliyorum. Birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım iyi bir verim elde ederiz. Bulunduğumuz bölgede çiçek çeşitliliği fazla. Arılarımız bu yıl güzel bal yaptı. Arılarımıza ve elde ettiğimiz bala güveniyoruz." dedi.

"Kentte 630 ton bal hasadı hedefleniyor"

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, arıcıların zengin bitki çeşitliliğine sahip Muş'un yaylalarını tercih ettiğini söyledi.

Bu yıl yağışların üreticileri sevindirdiğini anlatan Gün, şunları kaydetti:

"Kentte 330 arı işletmesi bulunmakta. 52 bin 636 kovanımız var. 630 ton bal hasadının yapılması öngörülüyor. 2021 verilerine göre daha fazla bal üretimi hedefliyoruz. Yüksek yaylalarda bulunan üreticilerimiz hasada başladı. Yaptığımız görüşmelerde kovandan ortalama 12 kilogram bal elde ediliyor. Arıcılarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyoruz."