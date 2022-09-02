Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da 3. kattan düşen genç hayatını kaybetti
Samsun'da 3. kattan düşen 31 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Yeni Mahalle'de gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent Uysal (31) 3. kattaki evlerinden düştü.
Gürültü üzerine olay yerine gidenler Bülent Uysal'ı evinin önünde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bülent Uysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Bülent Uysal'ın cesedi otopsi için Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun
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