Uşak İl Sağlık Müdürlüğü, 31’i Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne olmak üzere kente 78 yeni doktor ataması yapılacağını ve bu doktorların eylül ayı içerisinde göreve başlamalarının beklendiğini açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bakanlığımızca devlet hizmet yükümlülüğü kurasında 31’i Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne olmak üzere tüm ilimize 78 yeni doktor ataması yapılacaktır. Eğitim ve araştırma hastanemize romatoloji, plastik cerrahi, çocuk psikiyatristi, göğüs hastalıkları ve çocuk hastalıkları branşları başta olmak üzere 31 doktor ataması yapılacaktır. İlimize ataması yapılacak yeni hekimlerimizin Eylül ayı içerisinde görevlerine başlamaları planlanmaktadır.”