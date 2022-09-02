Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çubuk'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilkent Mahallesi'nde devriye gezerken boş bir arazide 41 kök Hint keneviri tespit etti.
Yapılan takip sonucu H.G. (52) yakalandı. Şüphelinin evinde ve üzerinde yapılan aramada 300 gram kubar tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 ruhsatsız kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ankara Uyuşturucu
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