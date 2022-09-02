Sanayi Mahallesi Zümrütkale Bulvarı'nda, İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait E.Ö. idaresindeki ambulans, hasta ihbarına giderken bulvarda 1532. Sokak'tan gelen, H.C. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ambulans yan yattı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sağlık çalışanları E.Ö., U.S. ve E.K. hastaneye götürülürken, diğer otomobil sürücüsü H.C., başka bir ambulansla sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.