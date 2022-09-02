Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında ilçede yarı olimpik havuzu yapıldı.

Proje sayesinde çocuk, genç ve kadınlar yüzme öğrenme imkanı buldu.

Belediye Başkanı Tahir Saklı, olimpik yüzme havuzunun yapılmasına destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanlığına teşekkür etti.

Proje ile ilçede yüzme bilmeyenin kalmayacağını anlatan Saklı, "Şimdiye kadar 600 insanımız burada yüzme öğrendi. İlçemize bu hizmetin daha önce gelmesi gerekirdi ama bize nasip oldu. Bir hizmet adımının en mutlu anı, halka açılması." dedi

Yüzme antrenörü Ferhat Baltuk da "Burada gençlere ve çocuklara yüzme dersi veriyoruz. 600 gencimiz yüzme öğrendi. Bunlardan 180'i kız ve 450'ye yakını erkek öğrenci. Projemiz devam edecek. İnşallah ilçede yüzme bilmeyen genç kalmayacak." diye konuştu.