İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, H.A, E.E. ve M.S'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin üst ve evlerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 7,76 gram metamfetamin, farklı miktarlarda reçine esrar, kubar esrar ve bonzai, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam düzenek ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.