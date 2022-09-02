Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Trabzon'da ekiplerin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, H.A, E.E. ve M.S'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin üst ve evlerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 7,76 gram metamfetamin, farklı miktarlarda reçine esrar, kubar esrar ve bonzai, uyuşturucu kullanımına yarayan 2 cam düzenek ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Trabzon Uyuşturucu Narkotik
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