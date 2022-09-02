Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya başkanlığındaki toplantıda, kentteki tarım yatırımları ve projeler değerlendirildi.

Vali Kızılkaya, Tarım İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

Yılın ilk 6 ayında Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve BEBKA destekli 11 projenin hayata geçirildiği aktarılarak, 13 projenin ise hazırlık aşamasında olduğu kaydedildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Kızılkaya, devletin tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.

Yılın ilk 6 ayında hayata geçirilen 11 projeyle il genelinde 2 bin 561 çiftçiye destek sağlandığını belirten Kızılkaya, şu bilgileri aktardı:

"Bilecik'imizin tarımını geliştirmeye ve desteklemeye çalıştık. Bu kapsamda toplamda 3 milyon 941 bin 716 lira bütçeli projelerimizle çiftçilerimizin yanında olduk. Ayrıca 3 milyon 674 bin 267 lira bütçeli iki projemizde başlamak üzere. Yıl sonuna kadar uygulamaya koyacağımız 13 projeyle 5 bin 300'ün üzerinde çiftçimize daha destek sağlamayı hedefliyoruz. Böylece 2022 yılı içinde toplam 7 bin 631'in üzerinde üreticimize ulaşacağız. Tüm bu projeler tamamlandığında memleketimizde yürütülen tarımsal faaliyetlerde ciddi bir modernizasyon ve ürün bazlı yaygınlaşma olacaktır. Ürettikçe, Bilecik'imiz kazanacak, ülkemiz kazanacak, bizler kazanacağız."