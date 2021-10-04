MUŞ (AA) - Muş'ta 1993'te terör örgütü PKK'nın baskısı sonucu boşaltılan ve son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının sağlandığı Şenyayla bölgesindeki yerleşim yerlerinde altyapı ve yol çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresi, yıllar sonra bölgedeki Kayalısu köyüne dönerek evler inşa eden köy sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltmek için harekete geçti.

Ekipler, bölgede yeni yollar açma çalışmalarının yanı sıra mevcut köy yolunda da genişletme ve zemin iyileştirme yaptı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, bölgede 20 kilometrelik yolu asfalta hazır hale getirmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yolun maliyetinin 9 milyon 650 bin lira olacağını belirten Yentür, huzur ve güven ortamıyla vatandaşların tekrar köylerine döndüğünü aktardı.

Geçen yıl köyde 28 ev inşa edildiğini, Şenyayla bölgesinde de yürütülecek çalışmalarla geri dönüşlerin artmasını beklediklerini ifade eden Yentür, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın büyükşehirlerden buraya dönmelerinin özelde ilimiz, genelde de ülkemiz ekonomisine katkıları bulunuyor. Canlı hayvan, et ve süt ticaretinin artmasına, meyve, sebzeciliğin gelişmesine altyapı oluşturuluyor. Gelecekte daha iyi günler olacak. Bu hizmetlerin yapılmasına vesile olan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."