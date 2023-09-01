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Güncel
AA 01.09.2023 17:43

Muş'ta şeker pancarında yüksek rekolte bekleniyor

Muş'ta 2 bin çiftçinin 90 bin dekar alanda ekimini yaptığı şeker pancarından yüksek rekolte bekleniyor.

Muş'ta şeker pancarında yüksek rekolte bekleniyor

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, bu yıl şeker pancarı üretiminin arttığını söyledi.

Geçen yıl verimin çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirten Kızılkaya, "Pancar üretimi bu sene çok fazla. Taahhüt almadan önce avans taban fiyatımızı 1900 lira olarak açıklamıştık. Yaklaşık 450 bin ton pancar işlemeyi hedefliyoruz. Bunu işlediğimizde 60 bin tonu aşkın şeker elde etmeyi öngörüyoruz. Yaklaşık 15 bin tona yakın da melas, 100 bin tonun üzerinde küspe üretmeyi öngörüyoruz. Şehrin ekonomisine 2 milyar 400 milyon lira ekonomik girdi olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bu sene rekoltede tüm zamanların rekorunu kırmayı hedeflediklerini anlatan Kızılkaya, "Fabrikanın kuruluş tarihinden bugüne kadar olan tüm zamanların rekorunu kırmış olacağız. Hem işlenecek olan pancar miktarı hem de üretilecek olan şeker miktarına bakıldığında tarihi rekorlar senesi bu sene olacak" dedi.

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