Özel makinelerle hasat yaptıktan sonra Muş Şeker Üretim AŞ Fabrikası'na teslim edilen şeker pancarı üreticileri hummalı çalışma yürütüyor.

Yıldız Alparslan Tarım İşletmesi tarafından bu yıl ilk kez 4 bin 700 dönüm alanda ekimi yapılan şeker pancarından 25 bin ton ürün elde edilerek kent ekonomisine yaklaşık 9 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

İşletme Müdürü Burhan Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 ekimde şeker pancarı hasadına başladıklarını söyledi.

Günde ortalama 1500 ton pancar teslim ettiklerini belirten Çam, "Pancar hasadımız yaklaşık 25 gün devam edecek. İki söküm makinesi ile birlikte toplamda günde 300 dekar pancar hasadı yapıyoruz. Burada çalışan 40 kamyonun tamamını Muş'taki nakliyecilerden tedarik ettik. Bölgede en fazla pancar ekimini gerçekleştirdiğimiz için ekonomiye yaklaşık 9 milyon lira katkı sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Nakliyecilerden Dursun Adıbeş ise yılın 3 ayı fabrikaya pancar taşıdığını dile getirdi.

Adıbeş, "Muş'ta yaklaşık 300 kişi bu işi yapıyor. Şeker Fabrikası kentte ekonomiye büyük katkı sağlıyor. Ben şeker fabrikası sayesinde ailemin geçimini sağlıyorum. Benim gibi binlerce kişi var. Hepsi buradan kazandığıyla ailesine bakıyor." dedi.